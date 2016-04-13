2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ապրիլի 2-ից 13-ը հայկական կողմը 92 զոհ է ունեցել. պաշտոնական

Ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում ղարաբաղա-ադրբեջանական անմիջական շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել են 64 զինծառայողներ և 13 աշխարհազորայիններ ու պահեստազորայիններ: Այս մասին հայտնում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը:

Զոհվածներից 15-ը սպաներ են, 15-ը՝ պայմանագրային զինծառայողներ, 34-ը ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, 11-ը՝  աշխարհազորայիններ, 2-ը՝ պահեստազորայիններ:

Այսպիսով, համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության, մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմից 77 մարդ է զոհվել: Անհայտ կորած է 1 սպա` կապիտան Արգիշտի Գաբոյանը:

Բացի դա, ՊՆ-ն հայտնում է, որ ոչ մարտական կորուստները կազմել են 15 մարդ:

«Ապրիլի 2-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում սահմանային լարվածության ուժգնացման պայմաններում կորուստները կազմել են.

զինծառայողներ՝ 9,

աշխարհազորայիններ՝ 2,

հակառակորդի հանցավոր գործողությունների արդյունքում զոհված ԼՂՀ խաղաղ բնակիչներ՝ 4», - նշում է ՀՀ ՊՆ-ն: 

Տեսանյութեր
ՌԴ փոխվարչապետ. Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք մատակարարելով՝ պահում ենք հավասարակշռությունը
Նախորդ

ՌԴ փոխվարչապետ. Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք մատակարարելով՝ պահում ենք հավասարակշռությունը

Հաջորդ

Գառնեցիները չեն ուզում սպասարկել վարչապետի բիզնեսը