2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բանակը 2013-2016-ին․ խաղաղ պայմաններում մահացության դեպքերը մոտ 40 տոկոս

2016 թվականի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում մահացել է 136 շարքային և պայմանագրային զինծառայող, ինչպես նաև քառօրյա պատերազմական գործողություններին մասնակցած կամավորականներ: Այս մասին ասվում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից հրապարակված տեղեկանքում։

Համաձայն ուսումնասիրության՝ զինծառայողների մահացության 136 դեպքերից 77-ը տեղի են ունեցել ապրիլի 1-5-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Մահվան մնացած դեպքերը, համաձայն պաշտոնական տեղեկությունների, գրանցվել են այլ պատճառներով (ինքնասպանություն, կանոնադրային հարաբերությունների խախտման հետևանք, բնակական աղետ և այլն)։

Ուսումնասիրության համաձայն, մահացության դեպքերից 17-ը տեղի են ունեցել Հայաստանի տարածքում, 119-ը՝ Լեռնային Ղարաբաղի:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից արված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մահվան 136 դեպքերից 131֊ի ժամանակ է առկա եղել պաշտոնական հաղորդագրություն։

2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ զինծառայողների մահացության դեպքերն աճել են գրեթե քառակի (2015 թվականի նույն ժամանակահատվածում՝ մահացության 34 դեպք)։

Տեղեկանքում խոսվում է նաև վերջին երեք տարվա տվյալների մասին։

«2013-2016 թթ. ընթացքում մահացությունների թիվը կազմել է 288, որից խաղաղ պայմաններում՝ 114, իսկ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով՝ 174:

Մահացությունների ընդհանուր թվում խաղաղ պայմաններում՝ ոչ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մահացությունները կազմում են մոտ 40 տոկոս», - ասված է ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից հրապարակված տեղեկանքի մեջ:

Տեղեկանքն ամբողջությամբ՝ այստեղ

Տեսանյութեր
Պուտինի այցի օրը նախագահականից ուժով հեռացված ընտանիքի գործով դիմել են ՄԻԵԴ
Նախորդ

Պուտինի այցի օրը նախագահականից ուժով հեռացված ընտանիքի գործով դիմել են ՄԻԵԴ

Հայաստանում խաղաղ հավաքների ընթացքում ոստիկանների թիվն անհամաչափ մեծ է
Հաջորդ

Հայաստանում խաղաղ հավաքների ընթացքում ոստիկանների թիվն անհամաչափ մեծ է