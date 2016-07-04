Армянская армия 2013-2016: почти 40-процентная смертность в мирное время

4 июля 2016

За 6 месяцев 2016 года в ВС Армении и Армии Обороны Карабаха погибли 136 рядовых, военнослужащих-контрактников и добровольцев, принявших участие в четырехдневной войне в апреле. Об этом говорится в справке, опубликованной 4 июля ванадзорским офисом Хельсинкской Гражданской Ассамблеи.

Согласно исследованию, 77 из 136 случаев смерть наступила в ходе боевых действий 1-5 апреля. Остальные случаи смерти, по официальным данным, произошли по иным причинам (самоубийство, результат нарушения уставных отношений, стихийное бедствие и т.д.).

17 смертей зафиксировано на территории Армении, 119 – в Нагорном Карабахе.

Исследования ванадзорского офиса ХГА показывают, что официальные сообщения поступали в 131 из 136 случаев смерти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев смерти военнослужащих выросло почти в 4 раза (за первые полгода 2015-ого было зафиксировано 34 случая).

В документе представлены также данные последних трех лет. «За 2013-2016гг. количество смертей составило 288, 114 из которых – в небоевых условиях, 174 – в результате нарушения режима прекращения огня.

В общем числе смертей в случае почти 40% смерть наступила в небоевых условиях», - говорится в сообщении организации.