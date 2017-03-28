Արմավիրի բանտում սպանության փորձ է կատարվել․ պաշտոնական
«Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում կալանավորված անձի նկատմամբ սպանության փորձ է կատարվել։ Այս մասին մարտի 27-ին հայտնել է Քննչական կոմիտեն՝ տեղեկացնելով, որ մարտի 25-ին, ժամը 13:45-ի սահմաններում «Արմավիր»֊ում բռնություն է գործադրվել կալանավորներից մեկի նկատմամբ․ կտրող-ծակող առարկայով նրան պատճառել են մարմնական վնասվածքներ։
Ըստ նախնական տվյալների՝ նրա նկատմամբ սպանության փորձ է կատարել նույն ՔԿՀ-ում պահվող մեկ այլ դատապարտյալ։
Գործի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով (սպանության փորձ)։