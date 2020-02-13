2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Կընդլայնվի սովետական խնայբանկում փոշիացված ավանդների փոխհատուցման շրջանակը

Կառավարությունը ընդլայնեց ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում (սովետական սբերբանկում) մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցումների տրամադրման շրջանակը:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը նշեց՝ 2020-ին կառավարությունը շարունակելու է խորհրդային խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում փոշիացած ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրումը։

Այսօր ընդունված նախագծով առաջարկվում է ավանդների փոխհատուցման իրավունք վերապահել նաև 1935 և 1936 թվականներին ծնված անձանց:

«Փոխհատուցման իրավունք ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից կամ մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող սահմանամերձ համայնքներում բնակչության պետական ռեգիստրում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվառված անձինք: Նախատեսվում է նաև 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնված անձանց համար սահմանել դրույթ՝ ավանդի փոխհատուցման իրավունքից օգտվելու համար»,- ասաց Բաթոյանը։

Նախարարը նշեց, որ ծրագրի համար նախատեսվել է 1.2 մլրդ դրամ։

Շուկա
Ծնողական իրավունքներից հրաժարվելուն հակելու կամ հարկադրելու համար կպատժեն մինչև ազատազրկում
Նախորդ

Ծնողական իրավունքներից հրաժարվելուն հակելու կամ հարկադրելու համար կպատժեն մինչև ազատազրկում

Հաջորդ

Օբյեկտներում ծխելուն մնաց երկու տարի (թարմացված)