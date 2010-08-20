2026 г. 3 июня, среда
Epress

Кэмерон Диас может заразить по интернету

Звезду Голливуда Кэмерон Диас признали самой опасной знаменитостью для пользователей Интернета. Поиск фотографий и информации об актрисе грозит "заражением" компьютера вирусами. Ими нашпигован каждый десятый веб-сайт, посвященный Диас.

С таким предупреждением выступила компания McAfee, которая занимается компьютерной безопасностью. Фирма, базирующаяся в Санта-Кларе, штат Калифорния, в четвертый раз опубликовала ежегодный список самых опасных для пользователей Интернета знаменитостей, сообщает радио “Маяк”. 

Армения
В Москве у уроженца Армении изъяли пять пистолетов
Предыдущая

В Москве у уроженца Армении изъяли пять пистолетов

Армянские активисты обратились к Медведеву
Следующая

Армянские активисты обратились к Медведеву