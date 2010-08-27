Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию

27 августа 2010

Азербайджан увеличил объемы поставок газа в Турцию до 16 миллионов кубометров в сутки, сказал в пятницу источник в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана). Ранее ежесуточные объемы поставок азербайджанского газа в Турцию составляли 13-14 миллионов кубометров.

Увеличение связано с прекращением подачи в Турцию иранского газа из-за взрыва на газопроводе в районе Элешкирт турецкой провинции Агры. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера Йылдыза, поставки будут возобновлены в течение семи-восьми дней.

Поставки азербайджанского газа в Турцию осуществляются в рамках контракта с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз». Согласно контракту, Турция ежегодно должна получать 6,6 миллиарда кубических метров газа с первой стадии разработки месторождения «Шах Дениз» (общий объем запасов оценивается в 1,2 триллиона кубических метров), сообщает Trend.