Ньюйоркский миллиардер готов перекупить у мусульман землю у башен-близнецов

10 сентября 2010

Известный американский миллиардер Дональд Трамп предложил властям Нью-Йорка купить участок земли рядом с местом, где находились рухнувшие башни-близнецы Всемирного торгового центра. Один из крупнейших американских девелоперов предложил на 25% больше денег, чем представители мусульманской общины, которые планируют там возвести мечеть.

По словам Трампа, он принял такое решение как житель Нью-Йорка и гражданин США, чтобы закончить "очень серьезную и опасную ситуацию, которая рискует стать еще хуже". Земля рядом с местом, где 11 сентября 2001 г. рухнули башни-близнецы, приблизительно, стоит $5 миллионов.