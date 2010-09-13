В Москве ударом ножом в шею убит студент

13 сентября 2010

В российской столице расследуется убийство молодого человека, который учился в Российском университете дружбы народов (РУДН). Студента зарезали ударом в шею.

В милицию позвонили жильцы дома №3 по улице Севанской, которые сообщили, что около гаражей лежит молодой человек в крови. Эксперты установили, что потерпевший скончался от ножевого ранения в шею. Погибшим оказался 23-летний студент 4-го курса РУДН гражданин РФ, уроженец Москвы Эдуард Абдрахманов. На месте происшествия обнаружены вещи погибшего.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая убийство на почве межнациональной вражды, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя столичного следственного управления при прокуратуре Сергея Марченко.