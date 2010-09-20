В Армении не хотят молиться по указке Турции

20 сентября 2010

Не установив крест на церкви Сурб Хач во время проводимой там литургии, Турция поставила себя в смешное положение, заявил ответственный по политическим вопросам офиса «Ай дат», член партии националистического толка «Дашнакцутюн» Киро Маноян.

По его словам, в Турции вопросы нацменьшинств связывают со странами этих меньшинств. «Проблема в том, что все эти памятники принадлежат армянанм, а не Армении. И вопрос надо перевести в правовую плоскость, а не делать это для улучшения отношений с Арменией», - отметил Маноян.

Киро Маноян также подчеркнул, что Турция настолько затоптала свои международные обязательства, что люди иногда даже думают: «хорошо, что есть возможность помолиться хоть один день».

«Так говорят проживающие в Турции армяне, которые обвиняют некоторых из нас: «А чего вы хотели? Не хотите молиться?». Мы хотим молиться, но 365 дней в году, а не в тот день, когда разрешит Турция. Это не может быть направлено на Армению, так как не связано с ней ни политически, ни юридически. Если так, то граница должна быть открыта на один день. Если цель действительно в этом, но это не так», - подытожил Киро Маноян.