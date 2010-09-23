Президента Армении с нетерпением ждут в Лиссабоне

23 сентября 2010

В четверг посол Португалии в Армении Педру Нуну Бартолу (резиденция - Москва) вручил президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты.

По словам Бартолу, Португалия относится к Армении с большим уважением и считает ее дружественной страной. Он передал президенту Армении приветствия главы своей страны и отметил, что Саргсяна с нетерпением ждут в Лиссабоне на саммите НАТО, который состоится в ноябре текущего года.

Стороны отметили, что нынешний уровень армяно-португальских отношений не соответствует потенциалу для развития активного сотрудничества в разных сферах.

В ходе беседы собеседники коснулись также деятельности Фонда Галуста Гюльбенкяна. Серж Саргсян подчеркнул, что он является своеобразным мостом в армяно-португальских отношениях, а гуманистическая и культурная деятельность Фонда всегда удостаивалась в Армении высокой оценки.

Стороны обменялись мнениями относительно процесса урегулирования карабахского конфликта и армяно-турецких отношений. Посол Португалии подчеркнул, что его страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и проходящие под ее эгидой переговоры. Об этом сообщает официальный сайт президента Армении.