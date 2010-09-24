Людмила Путина не уходила в монастырь

24 сентября 2010

Представители РПЦ опровергли слухи, активно обсуждаемые в интернете, что Патриарх Кирилл недавно якобы назначил супругу премьер-министра Владимира Путина Людмилу настоятельницей Спасо-Елеазаровского монастыря.

В Псковской епархии, в ведении которой находится этот монастырь, заявили, что эти сообщения не имеют под собой никакой почвы, а исполняющей обязанности настоятельницы обители еще в июне была назначена мать Рафаила, сообщает Fontanka.ru.

Обсуждение в Сети сенсационной новости об «уходе» Людмилы Путиной в монастырь началось после сообщения одного из блоггеров, что в Псковской области муссируют такие слухи.

Абсурдные слухи о назначении Путиной опровергли и журналистам радио Свобода. «Чушь и бред. Вы прекрасно понимаете, что светское лицо не может быть назначено настоятельницей монастыря. А Людмила Путина постриг не принимала», - заявили представители церкви.