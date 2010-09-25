Армянская молодежь объединяется против полицейского беззакония в социальных сетях

25 сентября 2010

24 сентября представители молодежного крыла Армянского национальнного конгресса в социальных сетях Facebook и Одноклассники открыли группы, которые называются «Против полицейского беззакония».

В телефонной беседе с Epress.am активист Конгресса Саргис Геворкян отметил, что эта инициатива является продолжением сделанного приблизительно месяц назад заявления молодежного крыла АНК, в котором говорилось:

«Молодые активисты Армянского национального конгресса везде и всюду будут вмешиваться в незаконную деятельность полиции».

«С помощью двух социальных сетей мы хотим сплотить молодых людей, которые не боятся вслух говорить о полицейском произволе. Мы призываем все студенчество, всю молодежь присоединиться к группам, чтобы общими усилиями мы смогли осуществить нашу мечту: жить в Свободной, Независимой Армении», - подчеркнул Саргис Геворкян.

Отметим, что в группу на сайте Facebook вошли уже 56 человека, а на Одноклассниках - 86 участников.

