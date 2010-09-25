Признание Карабаха навредит переговорному процессу

25 сентября 2010

Если сейчас юридически признать Нагорный Карабах, есть огромный риск, что процесс урегулирования конфликта прервется. Об этом заявил политолог Александр Искандарян.

Недавно эксперт прочитал мнение, согласно которому шанс у Армении признать Карабах был после признания западными странами Косово.

«Да не было такого шанса. Если бы Армения хотела тотальным образом испортить отношения с Россией, которая, мы знаем, каким образом относилась к признанию Косово, то она бы тогда признала», - заявил Искандарян.

На вопрос о том, можно ли добиться международного признания Карабаха, Искандарян ответил: «Давайте подумаем. Армения начинает прилагать усилия, Карабах начинают признавать иностранные державы, принуждая Азербайджан пойти на урегулирование выгодным нам образом».

Для вышесказанного необходимо признание Карабаха Соединенными Штатами, Россией, Турцией, отметил он. «Можно ли это сделать? Ответ очевиден - нет».

