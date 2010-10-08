Фракции парламента Армении написали письмо генсеку ООН

8 октября 2010

Парламентские фракции Армении направили письмо руководителям международных структур.

«Генсеку ООН Пан Ги Муну

Председателю Европарламента

Председателю ПАСЕ Мевлюту Чавушоглу

Председателю Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Петросу Эфтимиу

В ночь на 5 октября в Азербайджане скончался похищенный с приграничной с Арменией территории пастух Манвел Сарибекян. Ссылаясь на совместное заявление Минобороны и военной прокуратуры Азербайджана, СМИ этой страны называют случившееся самоубийством. До этого азербайджанские СМИ распространили ролик, в котором на Сарибекяне заметны следы насилия.

Парламентские фракции Национального собрания Армении резко осуждают власти Азербайджана в связи со смертью Манвела Сарибекяна и требуют привлечь к ответственности всех должностных лиц, причастных к его смерти, в соответствии с положениями 2-й и 3-й статей Европейской конвенции по правам человека, Женевской конвенцией и Конвенцией ООН «Против насилия и других нечеловеческих или унижающих действий» от 10 декабря 1984г.

В то же время, учитывая, что Международный комитет красного креста является гарантом Женевской конвенции и соблюдения положений прилагающихся к конвенции протоколов, парламентские фракции осуждают бездействие и пассивность офисов МККК в Ереване и Баку.

Официальная версия Азербайджана о самоубийстве расценивается нами как попытка избежать ответственности и попытка воспользоваться безнаказанностью, так как следы насилия на гражданине были до наступления смерти.

Даже в если допустить версию самоубийства, то прежде всего надо понять, что могло подтолкнуть, что могло стать причиной для гражданина покончить с собой. Азербайджанская сторона должна обеспечить детальное расследование дела с участием специалистов из Армении и других стран.

Азербайджан, ратифицировавший ряд международных документов по защите прав человека, несет ответственность за безопасноть каждого, кто находится на территории государства. Расследование любого посягательства на жизнь иностранного гражданина должно проводится с участием представителей той страны, под чьим патронажем находится данный гражданин.

Посему, мы требуем к расследованию дела смерти находящегося под покровительством Республики Армения Самвела Сарибекяна приобщить представителей правоохранительных органов Республики Армении и представить к ответственности выновных.

Мы также призываем ПАСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ, и соответсвующие структуры ООН и ЕС посбособствовать в задействовании международных и армянских экспертов».

Под письмом подписались руководитель фракции Республиканской партии Армении Галуст Саакян, лидер «Процветающей Армении» Гагик Царикян, руководитель фракции «Дашнакцутюн» Ваан Ованисян, Эгине Бишарян из «Оринац Еркир», представитель «Наследия» Степан Сафарян.