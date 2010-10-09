«Грапарак». Руководству ВС кажется, что они могут скрыть истинное лицо армянской армии

9 октября 2010

Газета вновь возвращается к скандально-известному армейскому ролику, на котором майор карабахской армии бьет двух солдат по голове, пытается оторвать им уши, поливает водой.

До выяснения зверств командира военной части «Егникнер» Мартакертского района Карабаха Сасуна Галстяна министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что видеоролик сфабрикован и является продуктом азербайджанской пропагандистской машины. Даже после того как это мнение было опровергнуто и доказано, что ролик настоящий, министр заявил, что автор и распространители видео будут найдены и наказаны.

8 октября на вопрос нашего корреспондента о том, будет ли наказан автор ролика, разоблачивший преступника, вместо того, чтобы быть награжденным, начальник следственного управления МО Армен Арутюнян ответил: «Если в действиях автора видеоролика будет обнаружен состав преступления, то есть выяснено, что он тем самым хотел нанести вред общественным интересам, интересам ВС и т.д., то конечно понесет уголовную ответственность».

Это означает, что министерство обороны уже намерено «обнаружить» некий преступный умысел в действиях автора видео и наказать его. Тем самым военное руководство страны пытается сделать так, что более никому не пришло в голову снимать и показывать всему миру настоящее лицо армянской армии.