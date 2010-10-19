За въезд в центр Москвы придется платить

19 октября 2010

Власти Москвы вернулись к идее взимания платы за въезд в центр города на личном транспорте. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления "О концепции развития городского пассажирского транспорта в городе Москве на 2011-2013 годы".

Авторы документа предполагают, что такая мера позволит разгрузить центр города и увеличит скорость наземного общественного транспорта в пределах Третьего транспортного кольца, сообщает РБК.

Помимо этого, московские власти предлагают выделить отдельную полосу для автобусов общего пользования.

Напомним, что идея введения платного въезда в центр столицы активно обсуждалась и ранее. В 2005 году изучалась идея взимания денег за проезд частного транспорта в пределы Третьего транспортного кольца. После многочисленных споров в городском правительстве пришли к выводу, что эта мера не решит проблему пробок, а заодно негативно скажется на городской экономике. В мэрии посчитали, что бизнес попросту покинет центр города, если за попадание туда придется платить.