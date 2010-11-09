Муж застрелил жену и себя, устав от развода

9 ноября 2010

Утомившись длительным процессом раздела имущества, мужчина убил жену, а затем покончил с собой.

Семейная трагедия разыгралась в поселке Коренево Курской области. 55-летний местный житель дважды выстрелил в 53-летнюю жену, которая позже скончалась в больнице. Сразу после этого мужчина покончил с собой, выстрелив себе в грудь из винтовочного обреза.

«Супруги давно находились в разводе, и, по одной из версий, причиной трагедии стал спорный вопрос по поводу раздела совместно нажитого имущества, - сообщил Life News представитель следственного комитета.