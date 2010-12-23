Мхитарян рассказал украинцам, как армяне встречают Новый год

23 декабря 2010

Нападающий донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян в интервью клубной пресс-службе поделился своими впечатлениями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и рассказал о том, как проводит отпуск.

- Если не секрет, где и с кем смотрел жеребьевку? - К сожалению, у меня не было возможности посмотреть жеребьевку в прямом эфире, но я с нетерпением ждал результатов. Кто сообщил о новом сопернике? Жена моего дяди. - Как оцениваешь результат жребия? - Конечно, "Рома" - неплохая команда. Обе игры с римлянами будут намного сложнее всех шести матчей группового этапа. Но мы будем очень серьезно готовиться и сделаем все, чтобы пройти дальше. - Ожидал, что "Роме" на выезде удастся обыграть "Милан"? - Конечно, ожидал. Разумеется, "Милан" сейчас находится в хорошем состоянии, но и "Рома" - тоже не подарок. Хотя этот матч вряд ли имеет отношение к нашим играм с "Ромой" ведь к ним еще два месяца. - Ты сейчас все свое время посвящаешь отдыха или уже выполняешь какие физические упражнения? - Пока отдыхаю, но уже через несколько дней начну тренироваться. Тренеры составили для меня индивидуальную программу, рассчитанную на то, чтобы в собраниях быстрее набрал своей оптимальной формы. - Ты говорил, что весь отпуск планируешь провести в Армении. Не передумал? - (Смеется.) Еще думаю! Может быть, на Новый год куда-нибудь поеду на несколько дней. А может, не поеду. Если останусь в Армении, то, конечно, буду встречать 2011 со своей семьей. - У тебя есть опыт встречи Нового года в Украине? - Нет, вот уже второй раз на новогодние праздники я еду к себе на родину. Так что в Украине Новый год пока не приходилось встречать. - В двух словах, как армяне празднуют Новый год? - Конечно, накрывают стол, открывают шампанское ... Этот праздник у нас считается семейным, и отмечают его до 7 января, а то и дольше - кто как! В течение всего этого времени родственники и друзья ходят друг к другу в гости. Например, я могу встретить Новый год дома, на следующий день пойти, допустим, к дяде, потом к друзьям, потом - они ко мне! Вот так ... Напоследок, пользуясь случаем, Генрих Мхитарян поздравил поклонников "Шахтера" с наступающими праздниками: - Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом. Хочется всем пожелать крепкого здоровья, успехов. И в 2011 почувствовать много счастья с "Шахтером"!

По материалам сайта «Час пик».