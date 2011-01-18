«Айкакан жаманак». Армянские олигархи хотят получить от газеты 7.5 миллионов

18 января 2011

Вчера началось рассмотрение иска, представленного депутатами-олигархами Самвелом Алексаняном (Лфик Само), Левоном Саргсяном (Левик с мукомольни) и Рубеном Айрапетяном (Немец Рубо) против газеты «Айкакан жаманак».

Олигархи требуют опровергнуть публикацию «Семеро из восьми – в списке» от 14 октября, согласно которой, российские правоохранители составили некий список и обсудили его с председателем национального армянского клуба «Единство» Смбатом Караханяном. В списке отмечены имена должностных лиц и олигархов Армении, попавших в уголовные дела правоохранительных органов РФ. Среди них есть также трое вышеотмеченных олигархов.

Помимо опровержения, олигархи требуют выплатить каждому из них по 2 млн. драмов в качестве компенсации морального ущерба и полмиллиона – за возмещение «судебных» расходов (в общей сложности 7.5 млн. др., порядка $20.000). Вчерашнее судебное заседание продлилось несколько минут, и было отложено на 24 января.