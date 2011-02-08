«Храни нас Бог от зла, идущего от проституток». Рассекреченный Генпрокурор Армении

8 февраля 2011

Издание «Русский репортер» публикует документ рассекреченный сайтом Викиликс, в котором посол США в Армении Джон Эванс рассказывает о проблемах проституции в Армении.

«8 августа посол, заместитель посла и атташе провели встречу с Генеральным прокурором Армении Агваном Овсепяном, посвященную заявлениям о неправильном ведении следствия и обвинениям в причастности к торговле людьми. Поводом для встречи стал случай с тремя проститутками, которые заявляли о том, что их переправили из Армении в Турцию через Грузию по поддельным документам, а затем насильно удерживали и не платили угрожая арестом.

Генеральный прокурор Агван Овсепян был осведомлен о причине проведения встречи. Он открыто ухмыльнулся, когда посол обозначил тему беседы. Прежде чем приступить к обсуждению этого конкретного дела, Овсепян в течение нескольких минут перечислял достигнутые правительством Армении успехи в борьбе с незаконной торговлей людьми. Затем он сказал нам, что уже слышал об этих обвинениях за неделю до этого от Службы национальной безопасности, добавив, что он уже попросил СНБ провести расследование в отношении пострадавших и НГО, заявившей в государственные органы и происшедшем. (Посол специально не упоминал НГО, но когда прокурор сделал это, Посол подтвердил вовлеченность НГО в это дело).

28 июля три предполагаемых жертвы из Гюмри - второго по величине армянского города – были допрошены следователями Генеральной прокуратуры. После допроса разозленные женщины ворвались в ереванское отделение НГО «Надежда и помощь», оказывающего помощь проституткам и жертвам торговли людьми, чтобы пожаловаться на поведение следователей Армена Гаспаряна и Аристакеса Еремяна. (КОММЕНТАРИЙ: Еремян ранее обвинялся в соучастии в торговле людьми).

Генеральная прокуратура проводила расследование по факту данных обвинений в феврале. По нашему мнению, расследование было поверхностным.

Мы встретились с женщинами в офисе «Надежда и помощь», где обстоятельно поговорили с двумя из трех проституток, Кариной Мкртчян и Кариной Мадоян. Мкртчян заявила, что она и Мадоян в 2005 году направлялись с Турцию, где должны были работать проститутками на сутенершу Мариануш Арутюнян. Мкртчян сказала, что вскоре после прибытия в Турцию женщин депортировали в Батуми на черноморское побережье Грузии.

Мадоян и Мкртчян сказали, что им платили только часть того, что они зарабатывали. Мкртчян, которая работала на сутенершу четыре месяца, говорила, что получила только около 1 000 из 10 000 долларов, которые ей должна была заплатить сутенерша, а Мадоян заявила, что ей все еще должны 3 000 долларов за год работы.

В историях потерпевших были некоторые расхождения. У нас также возникли вопросы в отношении психической дееспособности одной из потерпевших. Таким образом, общие обстоятельства дела остаются под вопросом. Однако мы убеждены, что основные факты этой истории являются точными.

Овсепян сказал, что он лично расследовал все заявления. По его словам, протоколы дела ясно показывают, что проститутки лгали. Он назвал их «безответственными и незаконопослушными», сказав в насмешку, что они «руководствовались разными интересами в своей повседневной жизни». Он неоднократно повторял, что проститутки злились на то, что следователи не помогали им получить обратно от сутенерши невыплаченную им зарплату, и что их обвинения обусловлены желанием получить деньги. Он сильно защищал Еремяна. (Это является неудивительным с учетом информации, полученной нами от старшего следователя подразделения по борьбе с незаконной торговлей людьми Армена Бошнагяна, что этот следователь пользуется полной поддержкой Овсепяна). Овсепян в ходе своей страстной защиты Еремяна процитировал одну армянскую поговорку, которое в приблизительном переводе звучит как «Храни нас Бог от зла, идущего от проституток».

На фото сайта usa.am Агван Овсепян (слева) и Джон Эванс (справа).