Армения не может предложить альтернативу женщинам, занимающимся продажей тела

8 февраля 2011

Издание «Русский репортер» публикует новую партию разоблачений Викиликс.

В этих трех депешах «армянского досье» американские дипломаты бьют тревогу: чудовищный уровень безработицы в стране вынуждает многих женщин заниматься проституцией. «На панель уже начали выходить девочки в возрасте 11-12 лет», - отмечает посол США Джон Эванс (посол в Армении в 2004-2006 гг.- Epress.am).

Все больше и больше родителей посылают в Турцию и ОАЭ своих несовершеннолетних девочек на заработки. Между тем власти страны не видят проблемы в торговле людьми; генеральный прокурор Армении утверждает, что опрошенные дипломатами проститутки лгали им, и цитирует старинную армянскую поговорку, которая в приблизительном переводе звучит как «Храни нас Бог от зла, идущего от проституток».

По заявлениям проституток, полиции и представителей негосударственных организаций Ванадзора - третьем по величине городом Армении - бедность и отчаяние являются основными причинами торговли людьми в Армении. Мы встретились с ними 14 июля во время посещения города, в котором проститутки собираются на работу после наступления темноты на круговой транспортной развязке, расположенной рядом с главной церковью города. Каждой из них мы задавали один и тот же вопрос: «Что можно сделать для прекращения торговли людьми в Армении?» Никто не смог ответить, но все согласились, что безработица заставляет женщин продавать себя в Армении и за границей, где можно заработать больше денег, но и где им часто просто не платят.

Они рассказали нам, что на панель уже начали выходить девочки в возрасте 11-12 лет. Офицер полиции сказал, что посылая своих дочерей в Турцию родители хорошо понимают, как зарабатывают их дети те деньги, которые потом отсылают домой. Мы посетили городские трущобы, в которых проститутки работают за хлеб и рис, чтобы собственными глазами посмотреть на условия их жизни. Мы покинули Ванадзор в убеждении, что в Армении необходимо принимать более суровые законы и ужесточать наказания. Проститутки часто торгуют собой, чтобы заработать на пропитание, и едут в Турцию и в ОАЭ потому, что надеются получить там больше денег.

Затем мы посетили жилой поселок в окрестностях Ванадзора, в котором живут проститутки. «Домики», как жители этого поселка называют свои жилища, представляют собой лачуги из ржавых листов металла, сваренных вместе в конструкцию, отдаленно похожую на коттедж. Иногда сюда подают электричество и воду. Домики арендуют за 2000 драм в месяц, что составляет около пяти долларов. Домики были построены в конце 80-х годов как временное жилье для людей, пострадавших от землетрясения. Однако в день посещения нами поселка его жители были так же далеки от переезда в другое место, как и в первый день своего размещения в нем. Поселок выглядел как захудалая стоянка для автотрейлеров, при этом для его жителей переезд в трейлеры показался бы значительным улучшением своих жилищных условий.

Многие люди, посещающие Армению, видят только Ереван – с его красивыми площадями, сверкающими Хаммерами и BMW X5 – и думают, что дела в экономике страны идут отлично. Армяне и иностранцы, хорошо знающие страну, часто объясняют приезжим, что существует две Армении – Ереван и вся остальная страна. Наша поездка в Ванадзор была для нас как поворот колесика наводки резкости в бинокле: через некоторое время мы смогли ясно и отчетливо разглядеть картину во всех ее деталях. Было бы просто, находясь в относительно благополучной столице, заявить, что проблема относится исключительно к области законодательных и правоохранительных органов, и стучать кулаком по столам в государственных органах, требуя от них усилить работу по борьбе с этим видом преступности. Но стук кулаком по столу не изменит ситуацию, в которой многие проститутки занимаются своей работой чтобы добыть себе хоть какое-то пропитание, и что они верят в возможность заработать больше в Турции и ОАЭ.

Армянское правительство не сможет улучшить ситуацию в экономике при помощи ужесточения законов и вынесения более суровых приговоров. Хотя это тоже необходимо, Армения должна предложить альтернативу женщинам, занимающимся продажей своего тела, чтобы успешно бороться с торговлей людьми.