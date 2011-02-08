Еревану обещают митинги, «каких мы еще не видели»

8 февраля 2011

Инициатор движения «Сардарапат», ветеран карабахской войны, оппозиционер Жирайр Сефилян, возможно, выступит на митинге Народной партии 15 февраля у хранилища древних рукописей Матенадаран в центре Еревана. Об этом во вторник на встрече с журналистами заявил лидер Народной партии, владелец лишенной эфира телекомпании «АЛМ» Тигран Карапетян.

Комментируя информацию о его встречи с Жирайром Сефиляном и намерением встретиться с лидерами входящих в Армянский национальный конгресс «Народной партии Армении» и партии «Республика» Степаном Демирчяном и Арамом Саргсяном, политик отметил, что с Сефиляном он имел телефонную беседу, а с Демирчяном и Саргсяном «не встречался, не говорил, и не собираюсь».

На вопрос Epress.am намерен ли он собрать митинг на площади Свободы, Тигран Карапетян ответил: «Если я поступлю так, то Армянский национальный конгресс скажет, что и это я позаимствовал у них. Мне без разницы где встретиться с народом. Вы станете очевидцами таких митингов, каких еще не видели и даже не представляете».