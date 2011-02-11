На предприятия армянского олиграха нагрянула проверка

11 февраля 2011

Газета «Жаманак» два дня назад уже писала о предприятии депутата Самвела Алексаняна, лидирующем на рынке хлебобулочных изделий Армении, которым, по «непонятным» причинам, не интересовались налоговые службы и другие соответствующие госструктуры.

10 февраля газете стало известно, что после публикации на завод Самвела Алексаняна нагрянула налоговая инспекция и начала крупномасштабные проверки. Кроме того, налоговые органы заморозили целый ряд пекарен в Ереване, которые полностью, или частично принадлежали Самвелу Алексаняну. В данный момент там идут проверки, и «хлебный магнат» весьма обеспокоен новой ситуацией.