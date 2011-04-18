Националист-защитник «армяно-турецкой дружбы» подвергся нападению в Турции

18 апреля 2011

В понедельник в Центре культуры Стамбула состоялась пресс-конференция в защиту скульптора Мехмеда Аксоя, автора памятника «Человечество» в Карсе, символизирующего армяно-турецкую дружбу. По окончании пресс-конференции, при выходе из здания на художника напал 30-35-летний мужчина, пырнул ножом и скрылся.

Бедри Байкам, вместе с другими художниками, собирался 23 апреля организовать шествие по направлению в Карс, тем самым протестуя против решения Эрдогана о демонтаже памятника.

«Этим Эрдоган разрушает не только памятник, но и демократическое движение», - заявил Байкам.

Несмотря на то, что Байкам борется за сохранение памятника, в Турции он известен как ярый кемалист и националист, который зачастую организовывает подобные акции. По мнению экспертов, на самом деле он борется не за памятник, а против Эрдогана и турецкого правительства.

Напомним, что в Карсе идут работы по демонтажу памятника армяно-турецкой дружбы, которые планируется закончить 23 апреля, что вызвало недовольство среди населения города.

В ходе работ группа школьников и студентов забросала камнями строителей. Сотрудники полиции вмешались и разогнали недовольных.