Ален Богосян мог получить за «гуманитарный» матч 1 млн евро и часы с бриллиантами

17 мая 2011

Ветераны мирового футбола, принявшие участие в товарищеском матче по случаю открытия нового стадиона в Грозном 11 мая, остались довольны гостеприимством организаторов мероприятия.



По словам помощника тренера сборной Франции Алена Богосяна, который отбыл в Чечню без ведома своей федерации футбола, матч носил гуманитарный характер, а поездка была частной и абсолютно бесплатной.

В то же время, по данным «Росбалт», футболисты получили в подарок часы с бриллиантами, цена которых колеблется от 12 до 70 тысяч евро, а также денежное вознаграждение - от 200 тысяч до миллиона евро.

«Мне понравилась атмосфера на этой арене, - поделился впечатлениями экс-игрок «Милана» и сборной Италии Франко Барези. - Получился неплохой праздник. Всегда приятно сыграть с бывшими партнерами по команде. Думаю, мы неплохо сегодня сыграли. Обстановка была чудесная, так что я доволен».

Португалец Луиш Фигу признался, что даже не думал, страшно ехать в Грозный или нет: «Это был очень интересный матч, был рад снова показать, на что способен. Думал только о футболе и ни о чем больше. Мне кажется, получился отличный праздник футбола. Рад был принять в нем участие».

Напомним, на поле в составе команды приглашенных звезд вышли Диего Марадона, Дида, Фабьен Бартез, Аморузо, Алессандро Костакурта, Франко Барези, Луиш Фигу, Иван Саморано, Ален Богосян, Жан-Пьер Папен, Робби Фаулер, Энцо Франческоли, Кристиан Вьери, Роберто Айала, Стив Макманаман. Всего футболисты провели два тайма продолжительностью по 30 минут каждый, звезды проиграли со счетом 2:5.