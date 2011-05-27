46-летний житель армянского города зарезал тетю и пошел в полицию

27 мая 2011

Накануне, 26 мая, в 9:30 в отделение полиции города Артик явился с повинной житель села Овташен 46-летний Давид Х. и признался в том, что ночью отправился к своей одинокой тете, 87-летней Седе Хачатрян, имевшимся у него ножом нанес несколько ударов по спящей женщине и покинул место преступления.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп С. Хачатрян.

Орудие убийства – кухонный нож со сломанным лезвием – был конфискован. Назначена судмедэкспертиза. Давид Х. арестован, сообщает Полиция Армении.