Для Обамы соорудили «Ноев ковчег» (ВИДЕО)

10 июня 2011

Новый самолет, сконструированный американскими инженерами для президента Барака Обамы, сможет защитить главу государства ото всех мыслимых и немыслимых катастроф, включая метеоритный дождь, ядерную войну и даже Апокалипсис.

Спецборт E-4B, построенный на базе "Боинга-747", способен оставаться в воздухе на протяжении нескольких суток без дозаправки. Он способен развивать скорость до 997 километров в час, что на 65 километров в час больше обычной модели. Кроме того, на самолете установлена постоянная связь с землей, и даже с подводными лодками военного флота США.

Капитан "борта №1" Скотт Райдер говорит: "Мы находимся в полной боевой готовности 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Самолет способен подняться в воздух в считанные минуты. Он не нуждается в дозаправке в течение нескольких дней".

Правда признается, что один недостаток у суперсамолета все же есть - на нем отсутствуют душевые кабины.

Самолет для президента стоил правительству США 223 миллиона долларов. Как отмечает телеканал ABC, работа над проектом началась 10 лет назад, после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.