2026 г. 3 июня, среда
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Путину поставят памятник в Грузии, пообещал Саакашвили

Бывший президент России, нынешний премьер-министр Владимир Путин помог  улучшить качество грузинского вина и заставил экономику этой страны развиваться в условиях отсутствия экспорта в Россию. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам грузинского лидера, в 2006 году в беседе с президентом РФ он сказал, что в один прекрасный день в его стране обязательно поставят памятник Путину как создателю современной грузинской экономики.

Саакашвили подчеркнул, что говорил об этом серьезно. «Пока идея памятника Путину в Грузии достаточно непопулярна, но когда-либо, по крайней мере, с этой точки зрения его заслуги будут отмечены нашей, может быть, и российской историей», - отметил он.

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