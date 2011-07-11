2026 г. 3 июня, среда
Epress

Каддафи ведет переговоры с Францией

Сын Муамара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил, что ливийское правительство ведет переговоры о прекращении огня. Но не с мятежниками, а с Францией.

"Наш представитель очень четко уяснил позицию главы этой страны Николя Саркози. Тот сказал нашему посланнику: "Это мы создали совет (Переходный национальный совет Ливии). Без нашей поддержки, наших денег и оружия, он никогда бы не смог существовать", - приводит слова аль-Ислама Reuters, ссылаясь на алжирские СМИ.

"Франция заявляет, что когда Париж достигнет соглашения с Триполи, он заставит Национальный совет Ливии прекратить огонь", - добавил сын Каддафи.

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