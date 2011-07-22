Брату Сержа Саргсяна не нашлось места в следующем парламенте

22 июля 2011

Депутаты Национального Армении Вазген Караханян, брат президента Сашик Саргсян, зампред правящей Республиканской партии Размик Зограбян не попадут в пропорциональный список РПА на следующих парламентских выборах. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак», ссылаясь на источнники в партии.

Этот факт по просьбе издания прокомментировал Вазген Караханян: «Всякий бы относся к этому плохо, тем более, что, думаю, я внес свою лепту в пройденный нами путь и становление независимой Армении».



Депутат при этом сказал, что с ним так не поступят. На вопрос «думаете или надеетесь?» Караханян ответил «Надежда умирает последней. Пока думаю».