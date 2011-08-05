Вор Хачатрян руководил бандами из Еревана по телефону

5 августа 2011

Оренбургский областной суд в пятницу приговорил главаря преступной группы и вора в законе Рашида Хачатряна к 14 годам лишения свободы, 14 участников его банды получили от 3,5 до 20 лет за совершение убийств, незаконный оборот наркотиков и вымогательство.

По материалам дела, организованное преступное сообщество под руководством Хачатряна, состоявшее из нескольких организованных преступных структурных групп, действовало на территории Оренбургской области с 1997 по 2007 годы. Они установили контроль за незаконным оборотом наркотиков, оружия, автобизнеса в регионе.

Хачатрян известен в области под прозвищем Рашид Джамбульский. Он привлек внимание правоохранительных органов в 1997 году, когда освободился из колонии. В 2005 году управление по борьбе с организованной преступностью регионального УВД привлекло Хачатряна к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

«Освободившись в 2006 году, Рашид понял, что в Оренбургской области милиция не даст ему спокойно работать, и покинул Россию, продолжая руководить бандой в Оренбургской области по телефону из Еревана», - отмечается в сообщении пресс-службы УМВД.

Пресс-служба отмечает, что в результате оперативных мероприятий практически была обезврежена вся верхушка местной криминальной иерархии. С помощью коллег из Армении Хачатрян был арестован и экстрадирован в Россию.