Гигантскую статую Мэрилин Монро нанесли граффити

30 августа 2011

Неизвестные вандалы нанесли граффити на гигантскую статую Мэрилин Монро в Чикаго, сообщает NBC Chicago. Теперь на правой ноге скульптуры находятся надписи "Pi$tola", "Ariel" и схематическое изображение сердца.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 августа. Пока не сообщается, были ли произведены аресты подозреваемых в осквернении статуи. По информации Sun-Times, в настоящее время полиция города изучает записи с камер слежения, которые могли зафиксировать, кто совершил акт вандализма.

Статуя Мэрилин Монро высотой почти восемь метров была установлена в Чикаго летом 2011 года. Ее автор, художник Сьюард Джонсон изобразил классический момент из фильма "Семь лет желания", где Монро стоит над люком городского метро, придерживая разлетающееся от ветра белое платье. Гигантская Мэрилин должна была простоять в Чикаго до весны 2012 года.