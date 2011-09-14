Российский чемпион сотворил сенсацию на старте Лиги Чемпионов. Клуб Мхитаряна набрал ноль

14 сентября 2011

Накануне поздно вечером 8 играми стартовал групповой раунд Лиги Чемпионов. Самым крупным сюрпризом первого игрового дня стало гостевое поражение российского «Зенита» от кипрского АПОЭЛ-я 1:2.

В той же группе G донецкий «Шахтер», в составе которого выступает полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, на выезде уступил «Порту» 1:2. Мхитарян, как и его коллеги по команде ничем не выделились, если не считать крансые карточки защитников Ракицкого и Чигринского.

В группе E бельгийский «Генк» дома сделал нулевую ничью с «Валенсией», а лондонский Челси выиграл у «Байера» 2:0.

В лидеры группы F благодаря победе с минимальным счетом над греческим «Олимпиакосом» выбился «Олимпик» из Марселя. Английский «Арсенал» не сумел удержать минимальное преимущество в поединке с дортмундской «Боруссией», пропустив на 88-й минуте.

В центральном матче тура «Барселона» на своем поле пропустила уже на 24-й секунде. Кталонцы на протяжении всего матча имели подавляющее преимущество, но расслабившись в концовке, они упустили победу - 2:2. В той же группе чешская «Виктория» сыграла вничью с белорусским БАТЭ 1:1.