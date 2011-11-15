Армянский губернатор бил бизнес-леди рукой. Она расстроена не этим

15 ноября 2011

Предприниматель Сильва Амбарцумян в интервью «Радио Азатутюн» рассказала о подробностях вчерашнего нападения на нее главы Сюникской области Сурена Хачатряна, которого она на прошлой неделе в прессе обвинила в присвоении оборудования на 102 млн драмов ($270 тыс.), которое принадлежало ее горнодобывающей компании.

Амбарцумян рассказала, что когда ее встреча с иностранным гостем уже была завершена и она собиралась выйти из гостиницы, туда вошел губернатор. «Вошел Сурен Хачатрян и прямо в пальто подошел ко мне. Он сначала попытался ударить меня ногой, но ему помешало пальто. Тогда он ударил меня рукой по голове. В этот момент там находилась мужчины, они стали оттаскивать его. Я отошла, хотела обратиться в полицию, но позвонила своему адвокату.

Я была очень расстроена. Важен был не сам факт избиения, но для меня было оскорблением, что мужчина, госчиновник поднял руку на женщину (не на предпринимателя, а на женщину). И так поступает армянский мужчина! Разве так можно?

Губернатор в это время вообще ничего не говорил. А его друзья сказали: «Извини, прими извинения от его имени». Я же сказала: «Нет, пусть сам попросит прощения». И он ушел».

Амбарцумян обратилась в полицию, и Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по статье «избиение», которая предусматривает от штрафа в примерно 10 тыс. долларов до 2 месяцев лишения свободы. В то же время ССС заявляет, что Амбарцумян была вызвана к ним для дачи показаний на основании ноябрьских публикаций в прессе о ее обвинениях в адрес губернатора.

Отдел информации и по связям с общественностью администрации Сюникской области распространила в тот же день заявление о том, что информация об избиении губернатором женщины-предпринимателя «не соответствует действительности». «Это выдумка, абсолютная ложь и клевета, направленная против губернатора Сюникской области Сурена Хачатряна», - сказано в пресс-релизе.