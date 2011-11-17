Предупреждение от армянского оппозиционера: Может, премьер обвел правящую партию вокруг пальца?

17 ноября 2011

Госбюджет Армении на 2012 год еще более усилит эмиграцию, по сути, это бюджет эмиграции. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил бывший премьер-министр Армении, представитель оппозиционного Армянского Национального конгресса Грант Багратян.

Он отметил, что в бюджете на 2012 год не будет перераспределения в пользу народа, поскольку налоги от крупных налогаплательщиков составляют 2-2,5 млрд драм, а вследствие роста цен добавочная стоимость составит 50млрд драм.

«Со всей ответственностью заявляю: в использовании национального дохода удельный вес крупных налогаплательщиков и богачей будет расти. То есть, 2012 год будет плодородным для богачей, а процесс обнищания продолжится»,- отметил Багратян.

Что касается экономического роста, то, по словам экс-премьера, в условиях 3-хпроцентного сокращения населения, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления, о реальном росте говорить не приходится.

«Пользуясь случаем, еще раз предупреждаю, я хорошо знаю Тиграна Саркисяна, пока он все не разрушит, не уйдет, он не способен ничего создать. Советую РПА сделать вывод. Может он обвел партию вокруг пальца. Нельзя идти на выборы, не обещая людям хоть самую малость, хотя бы, пообещать, что хуже не будет. Ан-нет, подходят и говорят - будет еще хуже. Это уже пахнет цинизмом»,- сказал Багратян.

По словам Багратяна, если в бюджете и есть что-то положительное, то это пункты, предложенные оппозицией.