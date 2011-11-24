Нестареющий мозг Эйнштейна выставят в музее

24 ноября 2011

В медицинском музее им. Томаса Мюттера в Филадельфии впервые будут выставлены срезы мозга создателя теории относительности, великого физика Альберта Эйнштейна, сообщает CBS News.

На обозрение посетителей музея выставят 46 срезов мозга ученого тоньше человеческого волоса, один из них можно будет подробно разглядеть под микроскопом. В дальнейшем экспозиция будет пополнена изображениями клеток головного мозга Альберта Эйнштейна, увеличенными под микроскопом.

Как рассказала изданию Люси Рорк-Эдамс, невропатолог Детского госпиталя Филадельфии, этот орган у гения, действительно, уникален. Ученый скончался в возрасте 76 лет, но его мозг выглядит совсем как у молодого человека. У него нет пигмента изнашивания, характерного для пожилых людей. Сосуды головного мозга также находятся в прекрасном состоянии.

Альберт Эйнштейн умер в 1955 г. в Принстонской больнице (Принстон, США) от разрыва брюшной аорты. Патологоанатом по имени Томас Харви извлек мозг гения во время стандартной процедуры вскрытия и оставил себе. Харвей надеялся, что изучение этого органа гения позволит получить полезную информацию. Врач «законсервировал» мозг в формалиновом растворе, сфотографировал его под различными углами, а затем разрезал его приблизительно на 240 блоков, часть которых разослал разным ученым. Так, несколько кусков через третьи руки оказались у доктора Рорк-Эдамс, которая и решила отдать срезы мозга Эйнштейна музею имени Мюттера.