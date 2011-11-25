Уволенный по причине смерти новорожденного акушер-гинеколог на свободе

25 ноября 2011

Акушер-гинеколог Метаксия Ованисян, обвиняемая родственниками в смерти новорожденного, который 14 августа родился в Вайке с проблемами дыхания, был отправлен в университетскую больницу «Мурацан» и умер через 20 дней, не арестована и ждет результатов экспертизы.

В беседе с Epress.am уволенная Ованисян сообщила, что за это время она не получала угроз от родных малыша.

«Конфликтов или каких-то необычных случаев не было, все спокойно», - сказала она.

Прокурор Гаяне Хачикян, представитель прокуратуры области Вайоц дзор, контролирующей следствие по делу, заявила, что не может ничего сказать по причине проходящего предварительного следствия, так как были назначены экспертизы для выяснения наличия или отсутствия врачебной ошибки. По ее словам, остается ждать результатов экспертизы.

«Врач не арестован, так как у нас нет никаких доказательств врачебной ошибки. Мы узнаем все после экспертизы, через 1-2 месяца. Это особое дело, вывод о нем представит орган предварительного следствия на основе соответствующих результатов экспертизы», - отметила Хачикян.

Напомним, что 14 августа этого года родные привезли в роддом 20-летнюю роженицу Армине Торосян, однако девушке вкололи димедрол и аналгин, после чего отправили ее домой, так как у Метаксии Ованисян были домашние дела – она взбивала шерсть.

В результате ребенок появился на свет с опозданием, и во время родов возникли проблемы.

В связи с этим по распоряжению главного заместителя прокурора Армении следственное управление полиции области Вайоц Дзор возбудило уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание».