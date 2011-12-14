Мужчина опозорил армянских полицейских, задушив себя при странных обстоятельствах

14 декабря 2011

Самоубийство 43-летнего Гора Манукяна в камере предварительного заключения города Ахурян, о котором накануне сообщал сайт полиции, произошло при странных обстоятельствах. Газета «Аравот» обращает внимание на тот факт, что дважды судимый Манукян 10 декабря задушил (сперва сообщалось, что он повесился) себя простыней под носом у полицейских, будучи под особым контролем.

Следователь по делу Армен Микаелян сообщил корреспонденту газеты, что подобное в его практике происходит впервые: «Принимая арестованных, мы забираем ремни, шнурки, все чем можно совершить самоубийство. Две простыни и одна наволочка для подушки разрешены».

По его словам, во время самоубийства, один дежурный ходил перед камерами и наблюдал за арестованными в специальные щели, а другой находился в комнате для дежурных. «За 3-4 минуты до инцидента дежурный полицейский видел Гора Манукяна ходящим, говорил с ним, а спустя несколько минут обнаружил его в кровати задушенным», - сказал следователь.

В камере Манукян находился один.

По словам полицейских, он «провел в тюрьме всю жизнь». Последний раз Манукян сел в 2003-м за взлом гаража двоюродного брата и угон автомобиля. Выйдя на свободу, он через несколько дней совершил очередную кражу, утверждает полиция.

Следователь Микаелян заявил также, что «своим поступком Манукян опозорил полицейских Ахуряна». Дежурство в отделении полиции, по его словам, «было организовано подобающим образом, полицейские все время ходили и следили за арестованными».

По факту возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».