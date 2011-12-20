Азербайджан и Армения для Запада - нечто крайне размытое и непонятное

20 декабря 2011

Все переговоры во всех форматах по проблеме Карабаха (Минская группа, трехсторонние встречи РФ-АР-РА) зашли в глухой тупик. Сейчас опасно начинать какие-то переговоры в принципе, если еще до их начала у той или иной стороны нет свежих идей и предложений – в первую очередь у Азербайджана и России. Известное оправдание переговорного процесса – когда нам говорят, что переговоры уже сами по себе позитивны, так как они предотвращают войну – уже не работает. Скажу больше: пустые переговоры, встречи ради встреч автоматически приближают и провоцируют войну.

Об этом в интервью vesti.az заявил вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

По его словам, для возврата Карабаха Баку должен сделать так, чтобы в мировом общественном мнении Азербайджан воспринимался более позитивно, чем Армения. «К сожалению, на сегодня обе эти страны для Запада – практически одно и то же - нечто крайне размытое и непонятное», - отметил политолог.