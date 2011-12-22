Турок не обвиняют, но ставят перед лицом истории. Отрицание Геноцида почти наказуемо
Нижняя палата Франции одобрила закаонодательную инициативу об уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян 1915 года. Законопроект был поставлен на голосование марсельцем Валери Буайне. Подавляющее большинство - примерно два десятка депутатов – высказались в пользу принятия.
Вместе с тем, парламентарии подчеркивали, что они ни в коем случае не выступают против турецкого народа и нынешних властей этой страны и не обвиняют их за преступления прошлого. Требование членов Нижней палаты заклюяается в том, чтобы Турция посмотрело в лицо своей истории.
Принятый законопроект будет отправлен на утверждение в Сенат. Следующее обсуждение пройдет в марте. В случае принятия документа Сенатом останется только его ратификация президентом.
Законопроект предусматривает штраф в 45 тыс. евро и 1 год лишения свободы за отрицание Геноцида.