6 марта 2012

Половое воспитание у армян ассоциируется со словом «секс», однако это более широкое понятие, которое включает в себя детское образование, досвадебный период и всю последующую семейную жизнь. Об этом журналистам во вторник, 6 марта, заявил дерматолог и венеролог Карен Варданян.

Другой участник пресс-конференции психолог Самвел Худоян указал на важность открытого обсуждения в семьях, отсуствие которого приводит к неврозам и психологическим проблемам. Многочисленные табу, по его словам, заставляют людей черпать информацию о половых отношениях на улице, что таит в себе угрозы, так как чаще всего «знатоки» не обладают элементарными знаниями об интимных отношениях. «Только в Армении можно встретить 40-летних девственниц», - добавил он.

Половое воспитание, по мнению специалиста, имеет национальные особенности и является вопросом социальной важности: «Позиция наших бабушек, например, заключалась в том, что надо родить пятерых детей, теперь нам хватает и одного. Это также является вопросом полового воспитания».

Психолог посетовал на грантовые программы, которые осуществляются в Армении и «часто носят пропагандистский характер». «Несколько лет назад проводилась программа, которая обучала армян, как не заводить много детей. Они хотели применить на нас китайский опыт».

Другой пример «грантоедства» привел венеролог Варданян: «Один американец проводил в Ванадзоре урок для несовершеннолетних девушек и учил их пользоваться презервативом, демонстрируя свое мастерство на банане: «В результате этой пропаганды армянская женщина, которая должна быть воплощением добродетели и нравственности, фактически становится половым лидером».

Эксперт привел пример «скрытой пропаганды», когда в ереванском Парке влюбленных подросткам и детям бесплатно раздают презервативы, что создает «искусственный интерес к половым отношениям».

Варданян предупредил об опасности порно-сайтов, которые «пропагандируют небезопасную половую жизнь и разного рода связи»:

«Недаром Армения занимает первое место по количеству поиска по слову «порно» в Интернете. Это показывает недостаток полового воспитания в стране».

По его словам, лучшим возрастом для того, чтобы начать заводить детей для женщин является 20-25 лет, так как до 24-х лет женщина продолжает созревать как психологически, так и физически.

Он привел статистические данные 2008 года о том, что 70-80 процентов юношей и девушек приобретают первый сексуальный опыт в среднем в 19,6 лет.