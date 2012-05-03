Армения смирилась с прекращением финансирования из США

3 мая 2012

Правительство Армении 3 мая упразднило государственную некоммерческую организацию Фонд «Вызовы тысячелетия - Армения». Имущество фонда передано Статистической службе, Государственному комитету водного хоззяйства и министерству финансов.

Программа «Вызовы тысячелетия» госдепартамента США была начата в Армении в 2006 году и завершилась осенью 2011 года. Первоначально предполагалось, что общий объем инвестиций в сферу сельского хозяйства и в работы по восстановлению сельских дорог республики составят $235 млн. Однако в итоге Армения получила лишь $177 млн.

В 2009 году Совет директоров корпорации «Вызовы тысячелетия», который возглавляла госсекретарь США Хиллари Клинтон, принял решение прекратить финансирование. Это решение было обусловлено ситуацией в Армении после президентских выборов в марте 2008 года. Тогда многодневные уличные акции протеста были силой разогнаны, 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены.

В то время посол США в Ереване Мари Йованович в этой связи отметила, что решение приостановить финансирование продиктовано, в числе прочего, «отсутствием прогресса и надлежащего управления в таких областях как свобода прессы и собраний». «Я думаю, что это станет стимулом для Армении улучшить необходимые показатели, особенно в плане надлежащего управления», - сказала дипломат.

До настоящего времени правительство Армении надеялось на восстановление финансирования в рамках программы, однако в конце концов убедилось, что этого не произойдет, в связи с чем и решено упразднить «Фонд вызовы тысячелетия - Армения».