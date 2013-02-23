Армянское общенациональное движение не распустят, а переименуют

23 февраля 2013

Армянский национальный конгресс, в течение 5 лет возглавляющий общенациональное движение, нуждается в организационных изменениях. Об этом на внеочередном съезде Армянского общенационального движения заявил председатель правления АОД Арам Манукян.

«АОД – сторонник реформ. Смена названия партии даст возможность привлечь беспартийных, молодых людей, представителей различных социальных групп», - заявил Манукян.

АОД, по его словам, не будет распущен, сохранит проприетарные исторические права и будет переименован.

«АНК является правопреемником АОД», - заявил Арам Манукян.

Напомним, что на съезде АОД обсуждается вопрос присоединения к партии «Армянский национальный конгресс».