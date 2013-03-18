Вердикт о пытках свекрови над невесткой остался неизменным

18 марта 2013

Апелляционный суд вынес вердикт по делу Мариам Геворгян, подвергавшейся пыткам со стороны мужа и свекрови в течение 10 месяцев. Вердикт общей юрисдикции Арарата и Вайоц дзор остался неизменным. Тогда судья принял решение об аресте свекрови Айкануш Микаелян на 4 года, однако в результате амнистии срок сократился на треть.

Решение суда первой инстанции не удовлетворило ни истца, ни ответчика. Сторона Геворгян недовольна вердиктом, согласно которому, гражданский иск не был рассмотрен (сторона требовала компенсации медицинских затрат и морального ущерба), а по уголовной части, согласно истцу, вердикт не только несоразмерен совершенному преступлению, но был вынесен с нарушением.

Бывшие муж и свекровь Мариам утверждали, что иск должны были отклонить за отсутствием состава преступления. До принятия решения Апелляционный суд не рассматривал новых фактов, а также отклонил ходатайства обеих сторон.

Стороны намерены оспорить вердикт в Кассационном суде.

Бывший муж Геворгян Давид Зироян утверждает, что Апелляционный суд также принял предвзятое решение и не учел приведенные ими многочисленные факты. По словам Зирояна, он располагает фактами о том, что не запирал Мариам дома, не избивал ее и не ограничивал ее право на свободное передвижение.