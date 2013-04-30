«Министр должен уйти в отставку». У скончавшегося заключенного требовали взятку

30 апреля 2013

Брат скончавшегося в Нубарашенской тюрьме Жоржа Багумяна утверждает, что следователь по делу требовал взятку за изменение меры пресечения в отношении заключенного.

Об этом Серж Багумян заявил на пресс-конференции во вторник, на которой присутствовали адвокат Багумяна Мушег Шушанян и руководитель правозащитной организации «Хельсинкская ассоциация» Микаел Даниелян.

65-летний Жорж Багумян обвинялся в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. По словам Сержа Багумяна, неизвестные люди уже давно предлагали брату заплатить им за то, чтобы они «стерли» налоги. «И мне предлагали. У меня есть небольшая территория в Армении. Но я сказал, что с большим удовольствием выплачу налоги, не нужно стирать их».

Багумян считает смерть брата убийством, так как в тюрьме ему не предоставили медицинской помощи, содержали в медчасти и даже не перевели в больницу для заключенных. Адвокат Шушанян, в свою очередь, заявил, что по закону не было никаких оснований для ареста Багумяна, у суда были все основания для его освобождения под залог, так как он обвинялся не в тяжком преступлении.

Кроме того, у заключенного всегда были проблемы со здоровьем, он неоднократно заявлял в суде о том, что его пребывание в неволе и отсутствие медпомощи представляет угрозу для жизни. 65-летний Багумян страдал гипертонией, в прошлом он перенес инфаркт, кроме того, был болен диабетом.

По мнению адвоката Шушаняна, халатное отношение к Багумяну было преднамеренным, «некоторые люди стремились завладеть его имуществом». Следователь Эдгар Антонян прямым текстом сказал, что арест не будет применен, если Багумян выплатит налоги – 41 млн. драмов, между тем, в суд не было представлено ни одного доказательства об этом долге.

Шушанян сообщил, что бухгалтерскими вопросами в компании Жоржа Багумяна занимался Ваагн Амирян, сотрудник налоговой инспекции в городе Аштарак. Амирян и свидетель по делу Карен Григорян были заинтересованы в имуществе Багумяна, либо были инструментом в руках других людей и воспользовались покровительством следователя. По словам адвоката, Эдгар Антонян, последовательный в вопросе содержания Багумяна в тюрьме, не ходатайствовал об аресте Карена Григоряна, а освободил под подписку о невыезде и не изменил ходатайство даже после того, как Григорян покинул страну и занимался контрабандой.

В нарушении права Багумяна на жизнь, по мнению Шушаняна, виновно государство.

Шушанян и Микаел Даниелян утверждают, что после такого случая смерти в нормальных странах министр юстиции и директор уголовно-исполнительного учреждения подали бы в отставку за наказание человека без вердикта и доведения до смерти.

По их словам, случай Багумяна - не единственный. В Нубарашенской тюрьме содержат 1200 заключенных, а работает там только один фельдшер.

«Человек скончался, и это доказывает, что у нас нет системы юстиции, это карательная система, и что слова о реформах ничего не значат. Это не первый случай. Многие адвокаты не следят, как это делает Шушанян, не обращают внимания на случаи после смерти, но это не значит, что проблемы до сих пор не было», - заявил Даниелян.

Родные и адвокаты, по его мнению, должны созывать пресс-конференцию не после смерти, а во время болезни и приступов заключенного, этот вопрос должны были поднимать представители общественной наблюдательской группы, осуществляющей мониторинг в тюрьмах, и заявлять о необходимости освободить заключенного.

Адвокат Мушег Шушанян сообщил и о большом количестве содержащихся под стражей тяжело больных, заявив, что это – системная проблема. В качестве примера он назвал имя заключенного Бориса Петросяна, пребывающего в Нубарашенской тюрьме с июля 2012 года, хотя его состояние, по словам Шушаняна, оценивается как тяжелое и никаких следственных действий не производится.