Оппозиция Азербайджана объединилась к выборам

29 мая 2013

Поздно вечером 28 мая после консультаций между ведущими оппозиционными силами Азербайджана достигнута договоренность о создании Национального совета. Решение об этом было принято на встрече оппозиционных политиков, начавшейся сразу после окончания митинга по случаю Дня Республики в поселке Новханы, сообщает Contact.az.

Сообщается, что новая структура призвана консолидировать все оппозиционные силы для обеспечения демократичности президентских выборов в октябре 2013 г. и реформирования политической системы страны.

На встрече приняли участие представители партий «Открытое общество» (Сульхаддин Акпер), Либеральной партии (Авез Темирхан), Народного фронта (Али Керимли), «Классического народного фронта» (Бейбала Абил), движения EL (Эльдар Намазов) и «Мусават» (Иса Гамбар). Заочно к обсуждениям подключились также режиссер Рустам Ибрагимбеков, бывший спикер Милли Меджлиса Расул Гулиев, председатель Партии Классического Народного Фронта Мирмахмуд Миралиоглу и лидер Либеральной партии Азербайджана Лала Шовкет.

Как сообщил агентству Turan Эльдар Намазов, на встрече обсуждались учредительные документы Национального совета демократических сил (НСДС). По итогам консультаций согласован текст учредительной декларации НСДС и его состав, в который вошли свыше 100 политиков и общественных активистов.

В ближайшие дни состоится первое собрание НСДС и объявлена декларация совета и персональный состав.