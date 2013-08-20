Москва не получит Азербайджан, даже если отвернется от Армении

20 августа 2013

Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан был продиктован похолоданием в отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном. По разным причинам и поводам. Об этом на страницах сетевого ресурса «Эхо Кавказа» пишет политолог Сергей Маркедонов (на фото).

По его мнению, атмосфера на армянском и азербайджанском направлениях российской политики на Южном Кавказе была не самая лучшая. «Поездкой в Азербайджан глава Российского государства попытался убить сразу нескольких зайцев. С одной стороны, отправить сигнал Армении, что от нее требуется более четкое следование в фарватере политики Москвы. С другой стороны, Путин был заинтересован растопить лед, образовавшийся за последнее время в отношениях с Баку».

Маркедонов, в частности, пишет, что Москву раздражает ереванский комплементаризм, но ведь и Баку, несмотря на застарелое нагорно-карабахское противоборство, во многом следует тем же принципам во внешней политике, что и его главный геополитический оппонент. «Не зря эксперты сравнивают курс Азербайджана с «качелями». Баку пытается проводить уравновешенное партнерство и с Израилем, и с Палестинской автономией, и с Европой, и с Россией. И у Баку, и у Еревана есть заинтересованность в диверсифицированной политике. А разве у самой России ее нет? И если с помощью некоторой имитации «разворота» от Армении Кремлю удастся поколебать ее курс, то это отнюдь не значит, что Азербайджан будет готов к стопроцентному следованию в российском фарватере. Возможно, изменение стратегических подходов Кремля (если таковые последуют) азербайджанские политики и оценят. И даже поддержат. Но плохо верится, что такая позитивная оценка будет зарифмована с отказом от «контракта века» или энергетического партнерства с США и ЕС, а также от участия в проекте «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Эксперт отмечает, что политика России в Кавказском регионе не может ограничиваться только фактором Армении: «Но ясно и то, что резкие развороты и выстраивание позитива через разрушение уже работающих связей и механизмов не добавят ни новых ресурсов, ни новой привлекательности Москве. Напротив, это заставит задуматься немногочисленных ее союзников. Как старых, так и потенциальных новых. И задаться вопросом о цене «вековой дружбы», многократно декларируемой российскими политиками».