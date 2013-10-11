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Недовольные ректором преподаватели Ереванского Политехника напишут министру

Часть профессорско-преподавательского состава Государственного инженерного университета Армении (Политехник) намерена написать письмо министру образования и науки Армену Ашотяну с требованием сформировать новый совет правления и сменить ректора Ара Аветисяна. О проблемах вуза и происходящего там на пресс-конференции в пятницу, 11 октября, рассказал заведующий кафедрой физики, профессор Ашот Хачатрян, по словам которого, протестует основная часть преподавателей, а проблемы будут представлены по окончании сбора подписей.

С сентября увеличилась плата за обучение в вузе, а зарплаты преподавателей понизились, что вызвало недовольство последних. По словам преподавателей, зарплату сократили на 30-35%.

«Проблему поднимали неоднократно, а как организация, вуз стоит на пороге финансового коллапса, банкротства. Оскорбительно, что это происходит под видом реформ, в результате чего и сокращают доцентов и профессоров, увеличивается объем работы, зарплату сокращают. Спад в вузе происходит со всех сторон», - сказал Хачатрян.

По его словам, вопрос направлен «не на личность ректора, а на спасение вуза», а в ходе заседания в вузе 10 октября выступления носили отрицательный характер и высказывающиеся были против осуществляемой ректором политики. «В вузе сформировалась атмосфера страха, многие боятся идти непосредственно против ректора, так как он может уволить их. Увольнения боятся особенно пенсионеры», - заключил профессор.

Ректор Политехника Ара Аветисян также провел пресс-конференцию и заявил, что понижение зарплат связано с небольшим количеством поступивших в этом году абитуриентов, и теперь у вуза, по словам ректора, возникли финансовые проблемы. Поэтому было сокращено и число лекций преподавателей. По словам Аветисяна, преподаватели будут получать зарплату в зависимости от загруженности.

Ректор также сказал, что поднял зарплаты преподавателей 2 года назад, когда он только пришел в вуз. Тогда они, по словам Аветисяна, получали еще меньше.

Как ранее стало известно «Айкакан жаманак», зарплаты сократили на 40-80 тысяч драмов. По данным обратившегося в редакцию газеты преподавателя, зарплата доцента теперь составляет 80 тысяч драмов (почти $200) вместо прежних 130, а зарплата профессоров сократилась на 80 тысяч и составляет 100 тысяч драмов. Не имеющие ученую степень преподаватели отныне получают 30 тыс. вместо прежних 80-90 тыс. драмов.

Армения
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