Для пожизненно заключенного по делу о теракте в парламенте не могут найти деньги на операцию

24 октября 2013

Накануне резко ухудшилось состояние пожизненно заключенного по делу «27 октября» Эдика Григоряна, пишет газета «168 жам» со ссылкой на свои источники. Необходимо заменить клапан сердца, что можно сделать при помощи серьезного хирургического вмешательства.

По словам родных Григоряна, для операции нужно 4 млн. драмов (порядка $10 000), однако управление уголовно-исполнительных учреждений и министерство юстиции отказываются предоставлять такую сумму на операцию заключенного. Родственники заключенного также не могут предоставить такой суммы, отмечает издание.